В Кольцово таможенники пресекли ввоз крупных партий ткани из Таджикистана

В аэропорту Кольцово таможенники пресекли попытку незаконного ввоза крупных партий ткани тремя пассажирами, прибывшими в Екатеринбург из Таджикистана, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Елисеев, Коммерсантъ Фото: Алексей Елисеев, Коммерсантъ

В общей сложности у трех граждан, прилетевших разными рейсами, было обнаружено 90 незадекларированных отрезов ткани общим весом около 60 кг.

Один из пассажиров, прибывший из Душанбе, пытался ввезти более 18 кг ткани, предназначенной для пошива одежды. Другой пассажир с этого же рейса вез 20 кг тканей и платков. Еще один пассажир из Худжанда пытался ввезти 20 кг ткани для продажи в магазине родственника во Владивостоке.

«Количество, номенклатура и характер товаров говорят о том, что это коммерческие партии, которые необходимо декларировать и предоставлять документы, подтверждающие безопасность продукции»,— отметил и.о. начальника таможенного поста аэропорт Кольцово Сергей Большанин.

Ранее сотрудники таможенного поста аэропорт Кольцово задержали двух иностранцев, улетавших в Баку, которые пытались вывезти около 200 ампул натрия тиосульфата без декларирования.

Полина Щуцкая