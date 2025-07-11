В «Кольцово» задержали иностранцев за вывоз около 200 ампул лекарств

Сотрудники таможенного поста аэропорт Кольцово (пассажирский) задержали двух иностранцев, улетавших в Баку, которые пытались вывезти около 200 ампул натрия тиосульфата без декларирования. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления

При таможенном досмотре в багаже пассажиров было обнаружено около 4 кг лекарственного препарата в ампулах. Один из мужчин заявил, что получил препараты от знакомого для передачи в Азербайджан, второй — от незнакомого человека. Оба пассажира признали вину и заявили о незнании таможенных правил.

В отношении задержанных возбуждены дела об административном правонарушении по статье 16.2 КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров).

Ранее жителя Екатеринбурга привлекли к административной ответственности за попытку ввоза психотропных веществ из Великобритании в международном почтовом отправлении. Мужчина приобрел в интернет-магазине препарат, содержащий психотропное вещество «Диазепам», запрещенное к перемещению через таможенную границу ЕАЭС.

Полина Щуцкая