ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Свердловской области

Сотрудники УФСБ по Свердловской области ликвидировали нарколабораторию и изъяли 15 кг синтетического психостимулятора. Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, производство запрещенных веществ было организовано в частном доме в поселке Горный Щит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФСБ по Свердловской области Фото: УФСБ по Свердловской области

«В результате задержан 36-летний уроженец Москвы, подозреваемый в организации производства наркотического средства альфа-ПВП. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении. В отношении него возбуждено дело по ч. 5 ст. 228.1 УК России (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Подчеркивается, что из нарколаборатории сотрудники ФСБ изъяли специальное оборудование и прекурсоры для изготовления еще более 200 кг наркотиков.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», сотрудники полиции и ФСБ пресекли работу мини-завода по производству синтетических наркотиков на территории Режа и прилегающего района. Наркотики изготавливались и хранились для дальнейшего сбыта в арендованном складском помещении, где ранее размещалась конфетная фабрика.

Мария Шараева