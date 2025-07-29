С поезда «Кисловодск – Тында» сняли 57 пассажиров из-за кишечной инфекции

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового отравления пассажиров поезда Кисловодск-Тында. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Дело возбуждено по статье 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

28-29 июля на станциях Армавир и Кавказская Северо-Кавказской железной дороги в Краснодарском крае несовершеннолетние пассажиры из двух организованных групп обратились за медицинской помощью с жалобами на недомогание и признаками пищевой инфекции.

«Сегодня в Армавире с диагнозом острый гастроэнтерит с пассажирского поезда с сообщением Кисловодск-Тында были сняты и доставлены в лечебные учреждения 57 человек, из них 50 детей — участники команды по дзюдо»,— сообщил собеседник агентства «Интерфакс».

Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь в больницах.

Следователи совместно с сотрудниками транспортной полиции провели осмотр места происшествия и назначили судебные экспертизы. Выполняется комплекс мероприятий для установления всех причин и обстоятельств произошедшего.

Тат Гаспарян