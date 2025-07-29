Похороны Оззи Осборна пройдут в Бирмингеме 30 июля

Похороны Оззи Осборна пройдут в закрытом режиме. 30 июля для фанатов Black Sabbath и всех желающих проститься с музыкантом в Бирмингеме будет организована похоронная процессия, сообщает The Mirror.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мемориальная табличка с изображением Оззи Осборна в Бирмингеме

Фото: Isabel Infantes / Reuters Мемориальная табличка с изображением Оззи Осборна в Бирмингеме

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Начало похоронной процессии запланировано на 13:00 по местному времени. Она пройдет по Брод-стрит до моста Black Sabbath, где установлена памятная скамья в честь легендарной метал-группы и куда фанаты приносят цветы с момента смерти Оззи Осборна. По мосту проследует и траурный кортеж. А для тех, кто не сможет присутствовать на церемонии прощания с музыкантом, будет организована онлайн-трансляция.

Сама Брод-стрит в связи с проведением траурной церемонии будет закрыта с 7 утра. Все расходы, связанные с организацией мероприятия и мерами вокруг него, взяла на себя семья Осборна, чтобы не тратить деньги налогоплательщиков Бирмингема.

«Оззи был не просто легендой музыки, он был сыном Бирмингема,— заявил мэр города Зафар Икбал.— Мы гордимся возможностью проведения церемонии вместе с его близкими в том месте, где все начиналось, и мы благодарны за их щедрое предложение оплатить мероприятие и поддержать город, который провожает его с теми почестями, которые он заслуживает».

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Кирилл Сарханянц