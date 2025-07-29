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Коммерсантъ FM
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Похороны Оззи Осборна пройдут в Бирмингеме 30 июля

Похороны Оззи Осборна пройдут в закрытом режиме. 30 июля для фанатов Black Sabbath и всех желающих проститься с музыкантом в Бирмингеме будет организована похоронная процессия, сообщает The Mirror.

Мемориальная табличка с изображением Оззи Осборна в Бирмингеме

Мемориальная табличка с изображением Оззи Осборна в Бирмингеме

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Мемориальная табличка с изображением Оззи Осборна в Бирмингеме

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Начало похоронной процессии запланировано на 13:00 по местному времени. Она пройдет по Брод-стрит до моста Black Sabbath, где установлена памятная скамья в честь легендарной метал-группы и куда фанаты приносят цветы с момента смерти Оззи Осборна. По мосту проследует и траурный кортеж. А для тех, кто не сможет присутствовать на церемонии прощания с музыкантом, будет организована онлайн-трансляция.

Сама Брод-стрит в связи с проведением траурной церемонии будет закрыта с 7 утра. Все расходы, связанные с организацией мероприятия и мерами вокруг него, взяла на себя семья Осборна, чтобы не тратить деньги налогоплательщиков Бирмингема.

«Оззи был не просто легендой музыки, он был сыном Бирмингема,— заявил мэр города Зафар Икбал.— Мы гордимся возможностью проведения церемонии вместе с его близкими в том месте, где все начиналось, и мы благодарны за их щедрое предложение оплатить мероприятие и поддержать город, который провожает его с теми почестями, которые он заслуживает».

Каким запомнили музыканта — в материале «Ъ» «Тьма осиротела».

Кирилл Сарханянц

Фотогалерея

Как провожают Оззи Осборна

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Скамейка на железном пьедестале с изображениями основателей Black Sabbath стала импровизированным мемориалом в Бирмингеме

Скамейка на железном пьедестале с изображениями основателей Black Sabbath стала импровизированным мемориалом в Бирмингеме

Фото: Jacob King / PA / AP

Мемориал Оззи Осборну в Бирмингеме, где родился музыкант

Мемориал Оззи Осборну в Бирмингеме, где родился музыкант

Фото: Jacob King / PA / AP

Поклонники оставляют сообщения в память об Оззи Осборне на мемориале в Бирмингеме

Поклонники оставляют сообщения в память об Оззи Осборне на мемориале в Бирмингеме

Фото: Kin Cheung / AP

Поклонник музыканта фотографируется на фоне паба The Crown в Бирмингеме, где Black Sabbath сыграла свой первый концерт. Здание пустует с 2014 года, в марте 2024 года ему был присвоен статус памятника архитектуры, что защищает от несанкционированной перестройки или сноса

Поклонник музыканта фотографируется на фоне паба The Crown в Бирмингеме, где Black Sabbath сыграла свой первый концерт. Здание пустует с 2014 года, в марте 2024 года ему был присвоен статус памятника архитектуры, что защищает от несанкционированной перестройки или сноса

Фото: Kin Cheung / AP

Цветы вокруг звезды Оззи Осборна на Аллее славы в Голливуде

Цветы вокруг звезды Оззи Осборна на Аллее славы в Голливуде

Фото: Damian Dovarganes / AP

Поклонники Оззи Осборна в Бирмингеме

Поклонники Оззи Осборна в Бирмингеме

Фото: Kin Cheung / AP

Поклонник музыканта из Лос-Анджелеса

Поклонник музыканта из Лос-Анджелеса

Фото: Damian Dovarganes / AP

Поклонники возлагают цветы к звезде Оззи Осборна Аллее славы в Голливуде

Поклонники возлагают цветы к звезде Оззи Осборна Аллее славы в Голливуде

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Цветы и свечи у звезды Оззи Осборна на Аллее славы в Голливуде

Цветы и свечи у звезды Оззи Осборна на Аллее славы в Голливуде

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Поклонники Оззи Осборна в Лос-Анджелесе

Поклонники Оззи Осборна в Лос-Анджелесе

Фото: Damian Dovarganes / AP

Мемориал Оззи Осборну на мосту в Бирмингеме

Мемориал Оззи Осборну на мосту в Бирмингеме

Фото: Kin Cheung / AP

Поклонники музыканта в Бирмингеме

Поклонники музыканта в Бирмингеме

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Мемориал Оззи Осборну в его родном городе

Мемориал Оззи Осборну в его родном городе

Фото: Isabel Infantes / Reuters

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Скамейка на железном пьедестале с изображениями основателей Black Sabbath стала импровизированным мемориалом в Бирмингеме

Фото: Jacob King / PA / AP

Мемориал Оззи Осборну в Бирмингеме, где родился музыкант

Фото: Jacob King / PA / AP

Поклонники оставляют сообщения в память об Оззи Осборне на мемориале в Бирмингеме

Фото: Kin Cheung / AP

Поклонник музыканта фотографируется на фоне паба The Crown в Бирмингеме, где Black Sabbath сыграла свой первый концерт. Здание пустует с 2014 года, в марте 2024 года ему был присвоен статус памятника архитектуры, что защищает от несанкционированной перестройки или сноса

Фото: Kin Cheung / AP

Цветы вокруг звезды Оззи Осборна на Аллее славы в Голливуде

Фото: Damian Dovarganes / AP

Поклонники Оззи Осборна в Бирмингеме

Фото: Kin Cheung / AP

Поклонник музыканта из Лос-Анджелеса

Фото: Damian Dovarganes / AP

Поклонники возлагают цветы к звезде Оззи Осборна Аллее славы в Голливуде

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Цветы и свечи у звезды Оззи Осборна на Аллее славы в Голливуде

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Поклонники Оззи Осборна в Лос-Анджелесе

Фото: Damian Dovarganes / AP

Мемориал Оззи Осборну на мосту в Бирмингеме

Фото: Kin Cheung / AP

Поклонники музыканта в Бирмингеме

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Мемориал Оззи Осборну в его родном городе

Фото: Isabel Infantes / Reuters

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