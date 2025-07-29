Сеть аптек «Столички» сообщила о сбое в работе по техническим причинам

Сеть аптек «Столички» сообщила об ограничениях работы некоторых торговых точек и недоступности онлайн-услуг. «Бронирование недоступно. Просмотр данных по программе лояльности недоступен, — говорится в сообщении на сайте компании. — Недоступные функции будут восстановлены в ближайшее время».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Также сообщается, что «некоторые аптеки сети не работают по техническим причинам». Подробности не приводятся. Клиентов сети заверили: «Мы скоро откроемся».

В аптеке по адресу Проспект Мира, 36 корреспонденту «Ъ» подтвердили, что пока не работают из-за сбоя. Там посоветовали зайти в аптеку на соседней станции — она открыта.

Mash утверждает, что информационные системы «Столичек» взломали. «Не работают кассы и системы учета, сотрудников отправили в отгул», — сказано в публикации.

«Ъ» направил запрос в ООО "Нео-фарм", которому принадлежит сеть аптек.

Накануне «Аэрофлот» сообщил о масштабной хакерской атаке, восстановление IT-систем может занять до одного года.

Подробности — в материале «Ъ» «Сбой на взлете»

Виктория Колганова