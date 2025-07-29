Удмуртия произвела более 50% тепловых и воздушных завес в России за год

Более 130 тыс. тепловых и воздушных завес произвели в Удмуртии за 2024 год, что составляет более 50% от общего объема подобной продукции в стране, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии со ссылкой на премьер-министра республики Романа Ефимова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Тепловую технику из Удмуртии поставляем в 50 стран. Уверен, это не предел. В прошлом году экспорт Удмуртии прирос на 50%, причем больше 80% в нем занимают товары несырьевого сектора, например, тепловые завесы»,— отметил господин Ефимов.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что перспективным направлением развития экономики Удмуртии может стать создание торговых домов—представительств региона в ключевых зарубежных странах. Они будут выполнять функцию «экспортных мостов» для выхода местных предприятий на новые рынки.