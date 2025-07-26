В Удмуртии создадут программу вывода предприятий—новичков на экспорт

Перспективным направлением развития экономики Удмуртии может стать создание торговых домов—представительств региона в ключевых зарубежных странах. Они будут выполнять функцию «экспортных мостов» для выхода местных предприятий на новые рынки, заявила министр экономики Удмуртии Анна Слугина на стратсессии по вопросам экономического развития 25 июля. Это предложение входит в комплекс инициатив, которые станут основой экономической политики региона в ближайшие шесть лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, другим предложением госпожа Слугина озвучила устранение административных барьеров для повышения инвестиционной привлекательности региона: упрощение внесения изменений в генплан, сокращение сроков выдачи разрешений на строительство и прочее.

По словам министра экономики Удмуртии, республиканские власти разработают специальную программу сопровождения для предприятий, которые ранее не выходили на внешние рынки.

«Она (программа.— “Ъ-Удмуртия”) поможет новичкам пройти все этапы — от анализа экспортного потенциала до первых реальных поставок за рубеж. Особое внимание будет уделено предприятиям несырьевого сектора, которые могут предложить конкурентоспособную продукцию с высокой добавленной стоимостью»,— говорится в сообщении.

Напомним, глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал на стратсессии о запуске в регионе акселератора для продвижения локальных брендов на маркетплейсах от объединенной компании Wildberries & Russ и Агентства стратегических инициатив.