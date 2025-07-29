Автомобиль врезался в поезд в Новоалександровском округе

В Новоалександровском округе 29 июля автомобиль «Лада Приора» столкнулся с поездом. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставрополья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставрополья Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

ДТП произошло на железнодорожном переезде рядом с поселком Темижбекский между станциями Расшеватская и Кавказская. Предварительно установлено, что 29-летняя водитель проигнорировала запрещающий сигнал светофора на железнодорожном переезде. В момент аварии она находилась в машине одна и не была пристегнута ремнем безопасности.

Состав не сошел с рельсов благодаря действиям машиниста, который применил экстренное торможение и снизил скорость, смягчив силу удара.

После медицинского осмотра женщину отпустили домой. По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.

Тат Гаспарян