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Расходы бюджета Ростовской области могут увеличиться на 12 млрд рублей

Расходы бюджета Ростовской области на 2025 год планируют увеличить на 12,4 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального Законодательного собрания.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Дополнительные средства из федерального бюджета направят на поддержку операторов коммунальных услуг, водоснабжения, дорожную деятельность, капитальный ремонт, расселение из аварийного жилья, обновление городской среды и помощь военнослужащим. Также допфинансирование получат образовательные и медицинские учреждения.

В целом бюджетные расходы на 2025 год составят 375,7 млрд. руб. Окончательное решение по этому вопросу примут на очередном заседании Законодательного собрания Ростовской области.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в регионе в 2025 году планируют отремонтировать 49 школ и детских садов в 31 муниципалитете. На это из областного бюджета выделят более 13 млрд руб.

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