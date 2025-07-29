Пострадавшие от мошенничества при продаже машин в Самаре вышли на забастовку

Пострадавшие по факту мошенничества при продаже автомобилей в Самаре вышли в третий раз на забастовку. Несколько лет назад они приобрели машины в автосалоне на Московском шоссе, 270.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ситуацией ранее заинтересовался председатель СКР Александр Бастрыкин, который поручил представить доклад о ходе проверки по факту мошеннических действий при продаже автомобилей. По информации ведомства, в Самаре десятки граждан пострадали в результате мошеннических действий сотрудников автосалона, которые принудили их «заключить сделки по приобретению автомобилей на невыгодных условиях по завышенным ценам, а в ряде случаев — ненадлежащего качества».

Пострадавшие в настоящее время готовят очередное коллективное обращение в правоохранительные органы.

Евгений Чернов