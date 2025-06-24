Глава СКР запросил доклад о ходе проверки по факту мошенничества при продаже автомобилей в Самаре

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту мошеннических действий при продаже автомобилей жителям Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

По информации ведомства, в Самаре десятки граждан пострадали в результате мошеннических действий сотрудников автосалона, которые принудили их «заключить сделки по приобретению автомобилей на невыгодных условиях по завышенным ценам, а в ряде случаев — ненадлежащего качества».

В настоящее время салон закрыт. Люди обратились в суд, однако деньги им никто не возвращает. Следственные органы СК России по Самарской области организовали проверку по данному факту.

Руфия Кутляева