Петербуржцам показали состав «Балтиец» для строящейся линии метро

Октябрьский электровагоноремонтный завод собирает новый состав «Балтиец». Поезд будет ходить по строящейся Красносельско-Калининской линии, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова Фото: Telegram-канал губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова

Дизайн состава будет соответствовать цветку ветки метрополитена, он выполнен в коричневых тонах. Сотрудники предприятия устанавливают двери, проводят электромонтаж и настройку систем энергоснабжения. Сборка завершится в конце августа. Затем «Балтиец» отправится в депо для прохождения финальных испытаний.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что новый состав «Балтийца» собран и готовится к испытаниям на «фиолетовой» ветке.

Татьяна Титаева