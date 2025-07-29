На Ставрополье зарегистрировано более 2 тысяч наркопреступлений в 2025 году

В январе-июне 2025 года в Ставропольском крае зарегистрировано более 2 тыс. наркопреступлений, что соответствует показателям прошлого года. Больше все их зарегистрировано в Георгиевском, Изобильненском, Кочубеевском, Советском, Шпаковском округах, городах Кисловодске и Ставрополе. Об этом сообщает пресс-служба антинаркотической комиссии региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В первом полугодии 2025 года на 85% выросла подростковая преступность в сфере незаконного оборота наркотиков в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего подобные преступления совершались в Георгиевских и Советских округах, а также в Ессентуках и Ставрополе.

Свести к нулю случаи участия несовершеннолетних в наркопреступлениях удалось в Кировском округе, Пятигорске и Кисловодске.

Кроме этого, по три факта немедицинского потребления наркотиков несовершеннолетними выявлены в Буденновском, Георгиевском, Грачевском, Минераловодском округах и Пятигорске. Больше всего — 9 случаев — зафиксировано в Ставрополе, меньше всего — два — в Петровском округе.

При этом на 22% снизилось количество подростков, состоящих на наркологическом учете.

В ведомстве отметили, что за отчетный период значительно увеличилось число случаев острых отравлений наркотиками несовершеннолетних. Больше все их было в Ставрополе (5 случаев).

По три факта смертельных передозировок наркотиков зафиксированы в Ставрополе и Шпаковском округе.

Наталья Белоштейн