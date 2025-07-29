Суды Ямала вынесли 823 обвинительных приговора за первое полугодие 2025 года

За первое полугодие 2025 года суды Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) рассмотрели более 1 105 уголовных дел, из которых по 823 делам вынесли обвинительные приговоры, сообщили в окружной прокуратуре.

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«В апелляционном порядке на предмет законности и обоснованности вынесенных решений проверено 260 уголовных дел, рассмотренных по существу, а также 196 материалов. Государственными обвинителями принесено 133 апелляционных представления в отношении 148 лиц», — говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, гособвинители ориентируют суды на применение мер уголовно-правового характера, в том числе в виде конфискации имущества. За полгода такая мера была применена в 107 уголовных делах, что на 30% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», в первом полугодии 2025 года прокуратура ЯНАО выявила 89 нарушителей антикоррупционного законодательства. Всего установлено 64 коррупционных преступления при закупках для государственных и муниципальных нужд, при расходовании бюджетных средств и средств коммерческих структур.

Мария Шараева