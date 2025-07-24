Прокуратура Ямала за полгода выявила 89 коррупционных нарушений

В первом полугодии 2025 года прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) выявила 89 нарушителей антикоррупционного законодательства, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Внесено 32 представления, по результатам которых 51 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, а шесть уволены за утрату доверия. В суды подано четыре иска на сумму более 13,7 млн руб. Выявлены нарушения при представлении сведений о доходах, имуществе и прочих. Один из исков направлен на обращение в доход государства более 12 млн руб. с чиновника, чье имущество превышало его официальные доходы.

Прокурорские проверки стали основанием для двух уголовных дел. Кроме того, административные меры по ст. 19.28 КоАП РФ были применены для двух юридических лиц — их оштрафовали на 1 млн руб. Прокурорское вмешательство помогло устранить 11 коррупциогенных факторов из нормативных актов и 25 из проектов.

Всего установлено 64 коррупционных преступления при закупках для государственных и муниципальных нужд, правоохранительных органов, при расходовании бюджетных средств, в коммерческих структурах.

Ранее гендиректора АО «Ямалавтодор» Давида Сарашвили задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере). По данным Генпрокуратуры, заключил договоры на сумму более 111 млн руб. с коммерческой организацией, руководитель которой был его родственником. В итоге главу «Ямалавтодора» уволили в связи с утратой доверия.

Ирина Пичурина