В Курской области при атаке дрона пострадали два человека

Дрон ВСУ атаковал частный дом в поселке Культпросвет Хомутовского района Курской области. В результате пострадали два человека — 26-летний молодой человек и 25-летняя девушка. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Мирная жительница получила минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения рук и ног. У курянина диагностированы минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения лица, груди, живота, спины, конечностей, перелом левой лопатки.

Оба пострадавших доставлены в больницу. В поселке загорелся частный дом.

На выходных в Черноземье из-за атак ВСУ погибли два человека, в том числе один в Курской области. Еще пятеро были ранены.

Кабира Гасанова