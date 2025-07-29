Вышечное напряжение

Сборная России на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре была предельно близка к тому, чтобы завоевать первое с 2017 года золото топ-турниров в прыжках в воду. В синхронных прыжках с вышки Никита Шлейхер и Руслан Терновой перед заключительным финальным раундом не просто опережали казавшихся неуязвимыми китайцев Чэн Цзылуна и Чжу Цзыфэна, а опережали с громадным отрывом. Однако ошибка в решающей попытке все-таки опустила их на второе место, а отставание от оппонентов получилось микроскопическим — меньше балла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Шлейхер и Руслан Терновой на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре

Фото: Maye-E Wong / Reuters Никита Шлейхер и Руслан Терновой на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре

Фото: Maye-E Wong / Reuters

На самом деле реальная цена любой спортивной медали, конечно, зависит от обстоятельств. Чтобы оценить цену этого серебра, надо кое-что знать о свежей истории прыжков в воду. У представителей России в общей сложности тринадцать золотых наград, завоеванных на мировых первенствах. Но львиная их доля, почти все, приходится на времена уже, можно сказать, давние — 1990-е и нулевые, эпоху, когда выступали еще воспитанники советской школы вроде великого Дмитрия Саутина. Ее фронтменов боялись даже набравшие феноменальную мощь китайцы.

Но полтора десятилетия назад китайское доминирование прибрело какие-то совсем уже грандиозные масштабы, и прецеденты, когда кому-то удавалось хотя бы на равных бороться с китайцами, а тем более прорваться через этот барьер к престижному золоту, превратились в большущую редкость.

Сборной России это в последний раз удалось благодаря Евгению Кузнецову и Илье Захарову. В 2017 году на мировом первенстве в Будапеште они вроде бы обязаны были смириться с тем, что уступили Цао Юаню и Се Сыи в синхронных прыжках на трехметровом трамплине, но не смирились и выдали какую-то абсолютно убийственную по красоте и четкости заключительную попытку. Китайцы остались позади.

Смириться с тем, что и серебро, то есть награда, дороже которой российские прыгуны в Сингапуре еще не завоевывали (до этого высшим достижением была бронза смешанного дуэта Александра Бондаря и Анны Конаныхиной на той же вышке), их потолок, по идее, должны были два российских парня, дравшиеся за призы во вторник, 29 июля. Один, Никита Шлейхер,— уже опытный, статус одной из ключевых фигур в сборной застолбивший еще задолго до обрушившихся в 2022 году на отечественных спорт изоляционных санкций, другой, Руслан Терновой,— дозревший уже как раз в период отстранения, завершившийся всего несколько месяцев назад. Для спортсменов, несколько лет не видевших элитных состязаний, они и так совершили что-то чрезвычайно достойное, преодолев квалификационную часть со вторым результатом. Но этих-то двух китайцев — Чэн Цзылуна и Чжу Цзыфэна — разве можно одолеть? Штампуют шикарные прыжки — и дрожать не собираются. Преимущество, как обычно, такое, что соревнуются, строго говоря, сами с собой.

Но в финале происходило нечто совершенно экстраординарное. Его первую половинку, три прыжка, россияне прошли практически на равных с китайцами.

Уступали, но немножко. А в четвертой попытке Чэн Цзылун и Чжу Цзыфэн из устройств, запрограммированных на чистенькие прыжки, внезапно трансформировались в обычных людей, словно взломанная хакерами программа дала сбой: нет ни синхронности, ни аккуратности при входе в воду. А у Никиты Шлейхера с Русланом Терновым все с ними было в полном порядке. И в пятом, предпоследнем раунде они выглядели лучше китайцев, казалось не переваривших оплеуху.

Оставался один раунд, один прыжок — одинаковый для двух дуэтов-конкурентов: винтовой, с идентичным набором элементов, с идентичным коэффициентом сложности. А любой, кто немножко разбирается в этом непростом жанре, глядя на величину российского отрыва — 13 баллов, констатировал чересчур очевидное: при хорошем исполнении от Шлейхера с Терновым до конца его китайцам не сожрать, как ни старайся.

Но решающий прыжок, в отличие от того, которым выковали свое золото в 2017 году Евгений Кузнецов и Илья Захаров, у Никиты Шлейхера и Руслана Тернового не вышел. Вернее, если уж быть предельно точным, не вышел он в основном у Шлейхера. Впрочем, Терновой, рассказывая о том, что случилось, разумеется, не отделял себя от товарища и использовал множественное число: «Накосячили».

Хотя положение взобравшихся на десятиметровую вышку вслед за россиянами китайцев все равно оставалось шатким — нужно что-то безумно классное. Однако у них-то все срослось. А судейская математика вывела Чэн Цзылуна с Чжу Цзыфэном на верхушку классификации, пусть и с крохотным, меньше балла, перевесом, заставив вице-президента Федерации водных видов спорта России Глеба Гальперина, когда-то замечательного прыгуна, дважды, в 2005 и 2007 годах, бравшего золото чемпионатов мира на вышке, и привычки максималиста сохранившего, рассуждать о подарке китайцам. Не от судей, а от россиян. Хотя со стороны представлялось, что они заслуживают все же не укора, а сочувствия.

Алексей Доспехов