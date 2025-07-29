«Директор Louis Erard Мануэль Эмш не стреляет в молоко»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о новой лимитированной коллекции часов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ahmed Seddiqi Фото: Ahmed Seddiqi

Люксовые бренды по очевидным причинам (будь ближе к клиенту) любят делать что-то специальное для рынка Ближнего Востока, а точнее — Объединенных Арабских Эмиратов. В Дубае то откроется небоскреб с пространством Jacob & Co. наверху, где будут продаваться «уникальные, эксклюзивные, созданные специально для этого пространства» модели часов и украшений, то вообще возьмут и брендируют целое здание De Grisogono, воскресив бренд из небытия. Перечислять можно очень долго, но, если честно, все подобные инициативы выглядят как большой маркетинговый фейерверк. Мне же больше нравятся проекты сдержанные, но по делу, как, например, новая коллаборация Ahmed Seddiqi & Louis Erard.

Это элегантные часы с малой секундной индикацией и винтажного вида медным циферблатом с сатинированным финишингом и мотивом концентрических кругов, а также использованием очевидных для ОАЭ индо-арабских цифр для индикации. Посвящены они 75-летию Ахмеда Седдики, ритейлера с более чем 100 брендами и 50 магазинами. Директор Louis Erard Мануэль Эмш, который известен нам по многим проектам, включая творческое возрождение бренда Jaquet Droz, не стреляет в молоко. Вот и тут. Серия ограничена 75 экземплярами, и я сразу представляю, кому можно продать 50 из них, — директорам каждого из принадлежащих Седдики магазинов.

Анна Минакова