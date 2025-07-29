В Японии по подозрению в убийстве арестовали сына погибшей россиянки

Полиция префектуры Осака арестовала Канеки Ито, подозреваемого в убийстве матери — гражданки России Елены Ито. Ранее считалось, что женщина погибла от теплового удара. Об этом сообщило издание Tokyo Reporter.

По данным японских правоохранителей, Канеки Ито вторгся в квартиру матери в районе Нанива 26 июня. Сначала он избил жертву, затем задушил ее и украл 15 тыс. йен (около 8,3 тыс. руб.). Во время первого допроса преступник рассказал, что несколько раз ударил Елену Ито и сломал ей шею.

Первоначально вскрытие показало, что причиной смерти россиянки стал тепловой удар. Сам японец «хранит молчание» по поводу грабежа и убийства. Издание уточняет, что господин Ито стал вторым задержанным в рамках этого дела. При этом его ранее арестовывали по подозрению во взломе квартиры, чтобы перепрыгнуть на балкон госпожи Ито.

Никита Черненко