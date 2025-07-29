В Ростовской области задерживаются 18 поездов из-за ночной атаки БПЛА

В Ростовской области из-за атаки БПЛА на станцию Сальск задерживаются 18 пассажирских поездов, сообщили в РЖД. Максимальное время задержки составляет до 7 часов.

«Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам»,— отметили в компании.

Ночью Ростовская область подверглась массированной атаке БПЛА. На железнодорожной станции произошел пожар — была нарушена работа контактной сети, два поезда получили повреждения. Из-за ЧП утром были задержаны девять поездов. Около 8:00 мск в РЖД сообщили, что движение поездов через Сальск восстановлено. Поезда при этом следуют по временной схеме в обход поврежденного участка, уточняли в компании.

Помимо ЧП на железной дороге в Сальском районе атаке БПЛА подвергся гражданский автомобиль, водитель погиб. Днем глава Сальского района Владимир Березовский сообщил, что при разминировании БПЛА погибли двое саперов.

Полина Мотызлевская