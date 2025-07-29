Брасс на брасс не приходится

В очередной день чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре сборная России лишилась, казалось, почти верных шансов на медаль в самом заметном разделе его программы. Климент Колесников и Мирон Лифинцев не смогли попасть в число призеров в плавании на 100 м на спине, а Евгения Чикунова осталась за пределами топ-тройки на стометровке брассом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пловец Климент Колесников

Фото: Elianton / Mondadori Portfolio / Getty Images Пловец Климент Колесников

Фото: Elianton / Mondadori Portfolio / Getty Images

Выбирая из этих двух российских выступлений во вторник, 29 июля, выступление, у которого оттенок потемнее, несложно было предпочесть то, что случилось на стометровке у спинистов. Тут все-таки было сразу два пловца с таким бэкграундом, такими котировками, что автоматически записываешь в охотники за медалями. У Климента Колесникова в принципе богатейший послужной список, сформировавшийся еще до 2022 года, до момента, когда пловцы угодили под санкции на несколько лет, до недавнего резкого смягчения позиции от World Aquatics, международной федерации, отвечающей за водные виды, оставались без топовых турниров. В нем и всякие ценные медали, и мировые рекорды — юниорские и даже взрослые. А 100 м на спине для Колесникова, который еще и классный кролист,— дисциплина чуть ли не любимейшая. Это на ней он взял серебро Олимпиады в Токио, правда оставшись в тени соотечественника Евгения Рылова. Рылов, который, помимо коллективных, угодил в 2022-м и под персональные санкции, и карьеру, кажется, возобновлять не планирует, взял тогда золото.

А юный (в апреле ему исполнилось 19) Мирон Лифинцев восхитил плавательное сообщество в декабре 2024 года. Он, в отличие от некоторое время не обращавшегося за нейтральным статусом Колесникова, поехал на будапештский чемпионат мира в короткой воде, то есть в 25-метровом бассейне, и завоевал на нем аж пять золотых медалей. И как на него не обращать внимание, прикидывая российские шансы?

Шансы, однако, растворились в сингапурской воде, как кусочек льда в кипятке.

Лифинцев весь заплыв держался скромно, финишировав седьмым. Колесников очутился лишь на строчку выше, быстрее всех преодолев первую половину дистанции, но на второй не выдержав темпа наседавших конкурентов. И лучшим среди них был не олимпийский чемпион Томас Чеккон из Италии, а южноафриканец Питер Кетце, чья победа примечательна тем, что прямо перед чемпионатом мира, наплевав на стереотипы, требующие концентрации на важнейшем состязании, ее автор соревновался на Универсиаде в Германии.

А Колесников после завершения финала обращал внимание на результаты ведущих иностранных пловцов. В Токио для серебра ему хватило 52 секунд ровно, теперь гроссмейстерскую отметку покоряют многие. В Сингапуре покорили все призеры. А у Колесникова, обещавшего поработать над ошибками, получилось 52,38 — скромненько по меркам человека, принадлежащий которому национальный рекорд равен 51,82. Его, кстати, на чемпионате мира для золота хватило бы.

В случае с Евгенией Чикуновой есть смягчающее обстоятельство. Во время изоляции, заочно бодаясь с иностранками, она заставила воспринимать себя как потенциальную королеву брасса, но все-таки предпочитает 200-метровку. На ней она мировая рекордсменка. А 100 м — это такая «сопутствующая» дистанция.

В Сингапуре у Чикуновой с ней не сложилось. Традиционно спокойно разогналась, затем традиционно прибавила, но выше пятой позиции подняться не сумела, назвав свое время — 1.06,04, без малого на секунду хуже, чем у победительницы немки Анны Элендт, «кринжем»: привыкла к другому. Но для разминки перед коронной дистанцией, может, не так уж и плохо.

Алексей Доспехов