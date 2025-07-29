«Экономическая правда»: ЕС ограничивает помощь Украине из-за реформирования НАБУ

Представители Евросоюза 24 июля сообщили правительству Украины о приостановке выделения финансовой помощи. Об этом пишет газета «Экономическая правда» со ссылкой на четыре источника в правительстве и парламенте страны.

Издание утверждает, что такое решение в ЕС приняли из-за ранее внесенного президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекта, регулировавшего деятельность Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Еще одной причиной газета называет проблему с выполнением требований Евросоюза. По данным зам главы налогового комитета Ярослава Железняка, в апреле-июне из 11 обязательных условий ЕС Украина выполнила лишь 5.

Речь идет о приостановке поставок помощи по программе ERA Loans (кредит под залог замороженных российских активов) — около €17,2 млрд и еще €12,5 млрд — по программе Ukraine Facility, которые Украина должна была получить до конца этого года. Из них примерно €18 млрд не поступили на счета. Всего в 2025-2026 годах страна может лишиться около $60 млрд иностранной помощи, пишет «Экономическая правда».

Издание считает, что восстановление поставок возможно только в случае возвращения независимости НАБУ и САП. 22 июля Владимир Зеленский подписал законопроект, согласно которому САП лишится независимости и будет подчиняться генпрокурору. Решение вызвало волну протестов, спустя два дня президент внес в парламент новый законопроект. Он предполагает усиление полномочий антикоррупционных органов. Проект рассмотрят в Верховной раде 31 июля сразу в двух чтениях.

Подробнее — в материале «Владимир Зеленский рискует потерять все».