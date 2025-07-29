Песков заявил об отсутствии контактов между Россией и США по ДСНВ

Между Россией и США нет контактов по вопросу продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он объяснил отсутствие переговорного процесса состоянием двусторонних отношений после президентства Джо Байдена.

«Таких контактов не ведется, это первое,— сказал Дмитрий Песков. — А мешает им, собственно, состояние двусторонних отношений, в которые они пришли во время администрации президента Байдена».

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что считает скорое истечение договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) серьезной проблемой для всего мира.

В пятницу агентство ТАСС сообщило, что президент США Дональд Трамп, отвечая на его вопрос, сигнализировал о готовности Вашингтона обсуждать ядерное разоружение с Москвой. Американский лидер указал, что США начинают работать над этим вопросом. Он также указал, что считает скорое истечение договора серьезной проблемой для всего мира.

Президент Владимир Путин в феврале 2023 года объявил о приостановке участия России в ДСНВ в том числе из-за неисполнения Соединенными Штатами положений договора. Госдеп США, в свою очередь, говорил о нарушениях ДСНВ со стороны России, однако призывал возобновить диалог. В МИД РФ говорили, что в Москве не видят оснований для полноформатного возобновления ДСНВ, подчеркивая при этом, что российские подходы касательно нового документа будут корректироваться в зависимости от ситуации в сфере стратегической стабильности.

Срок действия ДСНВ официально истекает 5 февраля 2026 года. В июне бывший посол РФ в США Анатолий Антонов в колонке для «Ъ» заявил, что «продлить его не получается». Он отмечал, что идеи о выработке обновленного варианта двустороннего соглашения, в котором предусматривались бы более низкие потолки вооружений, в ближайшей перспективе вряд ли реализуемы.

О возможном развале системы контроля над вооружениями — в интервью академика РАН Алексея Арбатова «Ъ».

Анастасия Домбицкая