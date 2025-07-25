ТАСС: Трамп сигнализировал о готовности США обсуждать ядерное разоружение с РФ

Президент США Дональд Трамп сигнализировал о готовности Вашингтона обсуждать ядерное разоружение с Москвой, передает агентство ТАСС. Американский лидер подчеркнул, что отмена ограничений на стратегические вооружения станет большой проблемой для мирового сообщества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Мы начинаем работать над этим»,— сказал американский президент в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать перспективы заключения Вашингтоном и Москвой нового соглашения, которое заменит истекающий Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Президент Владимир Путин в феврале 2023 года объявил о приостановке участия России в ДСНВ в том числе из-за неисполнения Соединенными Штатами положений договора. Госдеп США, в свою очередь, говорил о нарушениях ДСНВ со стороны России, однако призывал возобновить диалог. В МИД РФ говорили, что в Москве не видят оснований для полноформатного возобновления ДСНВ, подчеркивая при этом, что российские подходы касательно нового документа будут корректироваться в зависимости от ситуации в сфере стратегической стабильности.

Срок действия ДСНВ официально истекает 5 февраля 2026 года. В июне бывший посол РФ в США Анатолий Антонов в колонке для «Ъ» заявил, что «продлить его не получается». Он отмечал, что идеи о выработке обновленного варианта двустороннего соглашения, в котором предусматривались бы более низкие потолки вооружений, в ближайшей перспективе вряд ли реализуемы.

Анастасия Домбицкая