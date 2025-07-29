Красноярская чиновница предложила недовольным перебоями со связью пойти на СВО

В Красноярском крае руководительница «Центра управления регионом» Екатерина Кузьминых предложила жителям, недовольным перебоями с интернетом, отправиться на специальную военную операцию.

«На СВО работы хватит всем»,— написала она в комментариях к посту губернатора Михаила Котюкова, отвечая на опасения пользователя о возможных увольнениях удаленных сотрудников из-за ограничений связи.

Ранее господин Котюков пояснил, что временные ограничения на работу мобильного интернета связаны с усилением мер безопасности в отдельных районах Красноярского края. По его словам, это обусловлено оперативной обстановкой и необходимостью предотвращения сетевых угроз. Подобные меры, отметил губернатор, принимаются и в других регионах России.