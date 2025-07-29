Подрядчик строительства ФАПов попал в реестр недобросовестных

Ярославское межрегиональное УФАС России внесло индивидуального предпринимателя Кулиша С.В. в реестр недобросовестных подрядчиков. Причина — несоблюдение условий контракта по поставке и сборке фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий в Ярославской области. Об этом сообщили в Ярославском МУФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

По данным портала госзакупок, контракт на поставку 9 ФАПов и 1 амбулатории был заключен в 2024 в мае года. Победителем стал предприниматель Кулиш С.В. из Мордовии.

Подрядчик не начал работы на подготовленных площадках, ссылаясь на технические сложности. В результате только один объект был завершен, остальные работы не были проведены. В МУФАС обратился заказчик в лице регионального минздрава. Комиссия антимонопольного органа внесла Кулиша С.В. в реестр недобросовестных поставщиков.

«На настоящий момент проводится новая закупочная процедура на возведение модульных ФАП в ЯО. Планируемая дата заключения контракта 30.07. Ввод в эксплуатацию с получением лицензии на осуществление медицинской деятельности планируется реализовать до конца 2025 года»,— сообщили в министерстве здравоохранения Ярославской области.

Антон Голицын