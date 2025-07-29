Во время рейда в Ижевске сняли восемь «зацеперов»

В Ижевске прошел рейд против «зацеперов», сообщает пресс-служба администрации города. В ходе мероприятия выявили восемь школьников в возрасте 10-14 лет, которые ехали, прицепившись к общественному транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Медиагруппа «Центр» Фото: Медиагруппа «Центр»

Нарушителей поставят на профилактический учет, а их родителям выпишут штрафы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Для повышения осведомленности родителей и детей о рисках «зацепинга» в школах пройдут срочные собрания, а в трамваях разместят предупреждающие памятки.

Напомним, предприятие «ИжГЭТ» зафиксировало 81 случай проезда на сцепных устройствах трамваев и троллейбусах за два с половиной месяца этого года, что почти в 12 раз больше, чем годом ранее.