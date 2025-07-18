Количество «зацеперов» на трамваях и троллейбусах Ижевска выросло почти в 12 раз

Предприятие «ИжГЭТ» зафиксировало 81 случай проезда на сцепных устройствах трамваев и троллейбусах за два с половиной месяца этого года, что почти в 12 раз больше, чем годом ранее, сообщили в администрации Ижевска. Так называемым «зацепингом» занимаются преимущественно подростки. Проводятся профилактические рейды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Centre digital & media Фото: Centre digital & media

За «зацепинг» на железнодорожных поездах предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 2 до 4 тыс. руб. (ч. 1 ст. 11.17 КоАП), за нарушении ПДД пешеходом (ч. 1 ст. 12.29 КоАП) — до 500 руб. Если дело квалифицируют как угрозу безопасной эксплуатации транспорта, совершенное из хулиганских побуждений (ст. 267.1 УК), то нарушителя могут оштрафовать на сумму до 300 тыс. руб. или лишить свободы на срок до двух лет.