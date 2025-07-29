Orange стала мишенью кибератаки

Одна из крупнейших в мире телекоммуникационных компаний, французская Orange объявила, что 25 июля подверглась кибератаке. В результате пострадала одна из информационных систем компании, что привело к сбоям в работе некоторых управленческих сервисов и платформ для бизнес-клиентов, а также перебоям связи у клиентов во Франции.

В ходе последующей внутренней проверки специалисты компании не обнаружили признаков того, что хакерам удалось похитить данные клиентов или какую-либо другую критически важную информацию из систем Orange. Полностью восстановить работу своих сервисов оператор намерен к утру 30 июля.

Вместе с тем компания заявила, что направила в понедельник, 28 июля, официальную жалобу об инциденте органам правопорядка и регуляторам.

Кирилл Сарханянц