Председателя СНТ заподозрили в незаконном захвате городских земель Ставрополя

В отношении председателя одного из СНТ Промышленного района города Ставрополя возбуждено уголовное дело о незаконном отчуждении и захвате муниципальных земель площадью почти 7 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что фигурантка подделала протокол общего собрания членов СНТ, в котором указала единогласное решение садоводов о передаче в собственность другим двух несформированных земельных участков общей площадью более 350 кв. м. за определенную плату.

Чтобы скрыть факт продажи земель, подозреваемая предоставили кадастровому инженеру недостоверные сведения о границах и площади одного из участков, увеличив его площадь за счет муниципальных земель. Сфальсифицированные сведения были внесены в Единый государственный реестр недвижимости внесены изменения.

Махинации с участками привели к незаконному отчуждению земель СНТ площадью 350 кв. м, а также захвату земель города Ставрополя площадью свыше 6,4 тыс. кв. м.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (использование лицом, выполняющим управленческие функции в иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации либо охраняемым законом интересам государства).

Ход расследования находится на контроле прокуратуры.

Наталья Белоштейн