«Букины» снова вместе

28 июля стартовал второй сезон сериала «Букины», переосмысленное продолжение проекта «Счастливы вместе». К выходу запланированы 12 серий. Сейчас для просмотра доступны только две из них. Первый сезон не был принят ни зрителями, ни кинообозревателями, но сиквел продолжает выходить. Почему индустрия делает упор на популярные когда-то шоу? Тему продолжит Сергей Симонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ТНТ Фото: ТНТ

Первый сезон «Букиных» — продолжения «Счастливы вместе» — был раскритикован за стерильность юмора, отсутствие прежней атмосферы и странные сюжетные повороты. Он был продлен на второй еще до выхода, но к этому времени сменился режиссер и появились старые локации и герои. Их возвращение в екатеринбургскую квартиру критики считают одним из решающих факторов успеха. Кинообозреватель и автор Telegram-канала «Эх, сериал» Александр Горбунов говорит, что постоянной аудитории тяжело принимать новизну проектов: «Нельзя сказать, что в индустрии кризис идей и мы ничего не можем нового изобрести, а только делать бесконечные продолжения тех или иных проектов. Но уже за 20-й сезон перевалили "Тайны следствия", за 10-й — "Склифосовский". Эти проекты действительно получают по итогам года самые высокие рейтинги. У каждого телеканала все равно есть своя целевая аудитория, которая, естественно, растет вместе с ним, и какие-то новые проекты не всегда в нее попадают».

В 2023 году вышел спин-офф сериала «Папины дочки», в 2021-м — продолжение «Универа». Премьера первых эпизодов новой «Молодежки» состоялась в ноябре 2024 года. Все они были тепло приняты телезрителями и продлены на второй сезон. К некоторым сериалам снимаются полнометражные фильмы по мотивам жизни привычных героев. Кинокритик Максим Острый объясняет популярность старых сюжетов ностальгией по нулевым: «Понятно, что продюсерам удобнее в каком-то смысле работать с уже устоявшимися, узнаваемыми проектами. Это и экранизации сказок и книг, которые все знают.

Рискну предположить, что эта ностальгия даже не столько по советскому времени, сколько по нулевым. Люди обращаются к чему-то, что они смотрели в ситуации, когда им было достаточно комфортно жить».

Ностальгия вернула к жизни не только популярность телесериалов из нулевых, но и музыки. В апреле 2025 года Надежда Кадышева была объявлена самой высокооплачиваемой российской звездой. Она собирает стадионы, ее песни вирусятся в соцсетях, потому что теперь основу фанбазы исполнительницы составляют зумеры. Родившееся в нулевые провели свое детство под сериал «Счастливы вместе» и песни Кадышевой. А теперь они выросли и передают это следующим поколениям, считает кинокритик и главный редактор портала Zoom.film Александр Голубчиков: «Мы все больше будем видеть возвращение к этому времени. Тем, кто вырос тогда, как раз сейчас 20-25, у них появляются свои дети, которым передают по наследству все, что было у родителей. Кроме того, поколение "альфа" смеется над "бумерами" и "иксерами". Вот это оно и есть, потому что "Букины" — это как раз про рожденных в 1970-1980-е.

Над ними сегодня смеются в интернете, почему над ними не посмеяться и в формате ситкома? Это постирония».

«Счастливы вместе» впервые вышли на экраны в 2006 году. Это ремейк американского сериала «Женаты… с детьми». Тогда он стал первым и самым успешным ситкомом телеканала ТНТ.

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Сергей Симонов, Дарья Мурыгина