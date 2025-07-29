«Чишминский сахарный завод» планирует увеличить переработку свеклы на 14%

ОАО «Чишминский сахарный завод» в предстоящем сезоне 2025-2026 года планирует обработать 940 тыс. тонн нового урожая, что на 14% выше результатов прошлого года, сообщает пресс-служба агрохолдинга «Таврос».

Завод будет принимать свеклу с 23 августа, отметили в компании.

По словам генерального директора «Чишминского сахарного завода» Юрия Баримбойма, предприятие на 90% готово «к динамичной работе», которая планируется на ближайшие несколько месяцев. Он отметил, что в этом году начали проектировать новый диффузионный аппарат мощностью до 8 тыс. тонн в сутки. Также из-за увеличения в 3,5 раза производства жома в 2026 году планируется строительство склада для хранения гранулированного жома.

По прогнозу министерства сельского хозяйства Башкирии, урожай сахарной свеклы в республике в этом году составит 1,5 млн тонн.

Как сообщал «Ъ-Уфа», по словам министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова, в прошедшем сельскохозяйственном сезоне около 500 тыс. тонн из 2,5 млн тонн собранной сахарной свеклы осталось на полях из-за нехватки перерабатывающих мощностей. Из-за рекордного сбора урожая сахарные заводы оказались перегружены, и часть свеклы пришлось отправить на переработку в Ульяновскую область.

Майя Иванова