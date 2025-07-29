В ярославском райцентре отремонтировали дорогу после требования прокуратуры
Дорога местного значения была отремонтирована в селе Новый Некоуз после вмешательства прокуратуры Некоузского района, сообщили в прокуратуре Ярославской области.
Фото: Прокуратура Ярославской области
Прокуратура проверила состояние дороги на улице Вокзальной после жалоб местных жителей. Проверка выявила многочисленные ямы и неровности, превышающие допустимые нормы. Это создавало угрозу безопасности для водителей и могло повредить транспортные средства.
Прокуратура внесла представление главе местного самоуправления с требованием устранить нарушения. В результате был заключен контракт с подрядчиком, который провел ремонт и нанес дорожную разметку.