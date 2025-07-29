В Новороссийске показатели зерновой страды в 2025 году выросли на 52%

Аграрии Новороссийска уже собрали 5 тыс. т зерновых с площади 950 гектаров, что на 52% превышает показатели прошлого года. Урожай черешни составил 165 т - вся продукция будет реализована на внутреннем рынке, сообщил в своем Telegram-канале глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Благоприятные погодные условия позволяют прогнозировать высокий урожай винограда в Новороссийске - ожидается не менее 14 т. Винодельческие предприятия города за первое полугодие 2025 года произвели свыше 18 млн бутылок вина, из которых 277 тыс. бутылок уже экспортировали в семь стран, включая Республику Беларусь и Казахстан.