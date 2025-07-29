При атаке ВСУ в Белгородской области погиб мужчина

Белгородская область с утра подверглась нескольким атакам ВСУ. В хуторе Леоновка Валуйского округа дрон атаковал движущийся автомобиль, в котором ехала семейная пара. Мужчину госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, впоследствии он умер в больнице. Его супруга получила баротравму, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В городе Шебекино 16-летний подросток был ранен во время обстрела. Его доставили в больницу с минно-взрывной травмой и осколочным ранением руки. Там же при взрыве боеприпаса загорелась кровля частного дома. В селе Красный Октябрь Белгородского района был атакован работавший в поле комбайн. Водителя госпитализировали с контузией, у сельхозтехники повреждены кузов и колеса, выбиты стекла, уточнил господин Гладков в Telegram.

Утром беспилотник также атаковал частный дом в белгородском селе Илек-Пеньковка. В результате пострадала женщина. По данным Минобороны, за ночь силы ПВО сбили 74 БПЛА над пятью регионами.