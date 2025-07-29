«Евраз» объединит российские активы в ПАО на Урале и выведет его на Мосбиржу

Международная металлургическая и горнодобывающая компания «Евраз» объявила о планах создания публичного акционерного общества (ПАО) в Нижнем Тагиле Свердловской области. ПАО объединит металлургические комбинаты, горнорудные и другие активы, сообщили в пресс-службе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В группу войдут Нижнетагильский металлургический комбинат и Западно-Сибирский металлургический комбинат, а также около 60 юрлиц, которые сохранят свои названия и продолжат работу в качестве дочерних компаний. Акции ПАО «Евраз» планируют вывести на Мосбиржу (MOEX: MOEX) в первой половине 2026 года.

Губернатор региона Денис Паслер сообщил в Telegram-канале, что ПАО создано по его инициативе. Господин Паслер считает, что укрепление «Евраза» в регионе позволит поддержать сферы образования, здравоохранения, культуры и спорта. «Регистрация ПАО в Свердловской области укрепит наши экономические возможности на годы вперед,— написал губернатор. — Компания будет перечислять налоги в региональный бюджет».

Группа «Евраз» входит в число крупнейших производителей стали в мире. Помимо этого компания специализируется на добыче руды и угля. В 2022 году акции принадлежали: миллиардеру Роману Абрамовичу — 28,64%, Александру Абрамову — 19,32%, Александру Фролову — 9,65, Геннадию Козовому — 5,74% и Евгению Швидлеру — 2,7%. Компания владеет активами в России, США, Канаде, Чехии, Италии и Казахстане.