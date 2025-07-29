В Баксанском районе Кабардино-Балкарии завершается уборка зерновых колосовых культур. Общая площадь посевов в этом году составила больше 5,7 тыс. га, убрано почти 5 тыс. га с урожайностью 50-60 ц/га. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы КБР в Тelegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По информации ведомства, жатва проводится в оптимальные агротехнические сроки, валовой сбор превысит показатели прошлого года и достигнет 115%. В целом по республике урожайность зерновых колосовых и зернобобовых культур на сегодня составляет 101,5%.

Валентина Любашенко