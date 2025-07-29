Подросток выпал из окна хостела на Апраксином дворе после приема неизвестного вещества
Сотрудники Следственного комитета по Центральному району Санкт-Петербурга устанавливают обстоятельства травмирования несовершеннолетнего подростка на Апраксином дворе.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как сообщили в региональном ГСУ СКР, по предварительной информации, молодой человек 2009 года рождения совместно с двумя своими ровесниками заселились в хостел на Апраксином дворе, где употребили неизвестное вещество. После этого один из подростков выпал из окна, получив множественные травмы. Юношу госпитализировали, сейчас он находится в больнице.
Следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего. Организована процессуальная проверка, уточнили в СКР.
По данным СМИ, подростки приехали в Петербург из Москвы, чтобы отпраздновать окончание 9-го класса. Взрослых с ними не было.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что пятеро подростков ради забавы подожгли детскую площадку в поселке Рахья Ленинградской области.