Подросток выпал из окна хостела на Апраксином дворе после приема неизвестного вещества

Сотрудники Следственного комитета по Центральному району Санкт-Петербурга устанавливают обстоятельства травмирования несовершеннолетнего подростка на Апраксином дворе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в региональном ГСУ СКР, по предварительной информации, молодой человек 2009 года рождения совместно с двумя своими ровесниками заселились в хостел на Апраксином дворе, где употребили неизвестное вещество. После этого один из подростков выпал из окна, получив множественные травмы. Юношу госпитализировали, сейчас он находится в больнице.

Следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего. Организована процессуальная проверка, уточнили в СКР.

По данным СМИ, подростки приехали в Петербург из Москвы, чтобы отпраздновать окончание 9-го класса. Взрослых с ними не было.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пятеро подростков ради забавы подожгли детскую площадку в поселке Рахья Ленинградской области.

Андрей Цедрик