На 16% выросла средняя цена квадратного метра на «вторичке» в Ижевске за год

Средняя цена квадратного метра «вторичке» в Ижевске достигла 102,2 тыс. руб., что на 16% выше, чем год назад, сообщает сервис «Циан.Аналитика». Несмотря на снижение цен на 1,6% за последний месяц, Ижевск остается одним из лидеров по росту цен на вторичное жилье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Объем предложения на вторичном рынке в РФ снизился на 3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 21% относительно июля 2024 года. Это связано с увеличением числа недавно сданных новостроек и ожиданием улучшения ипотечных условий.

«Рынок замер в ожидании улучшения ипотечных условий — покупатели рассчитывают, что после снижения ставки ЦБ жилищные кредиты станут доступнее. Но значительные изменения в самое ближайшее время вряд ли произойдут — для того, чтобы условия вновь стали комфортными для большинства заемщиков, нужно чтобы ставки по ипотеке не превышали 15%, а такое в 2025-м маловероятно. При нынешних темпах продаж на рынке сохранится стагнация цен предложения»,— комментирует эксперт сервиса Елена Бобровская.

Напомним, средняя стоимость комнаты на вторичном рынке недвижимости Ижевска составила в июле 1,14 млн руб., что на 25,6% больше, чем годом ранее. Цены на такое жилье в среднем по крупным городам РФ увеличились за указанный период на 2,5%.