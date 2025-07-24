Средняя стоимость комнаты на вторичке Ижевска выросла на 25,6%

Средняя стоимость комнаты на вторичном рынке недвижимости Ижевска составила в июле 1,14 млн руб., что на 25,6% больше, чем годом ранее. По данным «Циан.Аналитики», цены на такое жилье в среднем по крупным городам РФ увеличились за указанный период на 2,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Средняя стоимость студии на вторичке в июле в Ижевске — 2,76 млн руб. За год цена такого жилья возросла на 14,1%. Комнаты на вторичном рынке недвижимости столицы Удмуртии в 2,4 раза дешевле студий того же сегмента.

За последние пять лет объем предложений комнат в крупных городах РФ упал в три раза, до 9 тыс. лотов в июле 2025 года. «Количество комнат на рынке будет и дальше сокращаться. Это связано и с программами по расселению коммуналок, и со снижением интереса к данному формату жилья, и с тем, что комнаты нередко выкупают несколькими лотами, формируя полноценную квартиру. В ближайшее время на рынке сохранится стагнация»,— отмечает эксперт сервиса Елена Бобровская.

Напомним, объем продаж на первичном рынке недвижимости Ижевска после отмены льготной ипотеки сократился вдвое: с 231,4 тыс. кв. м за первое полугодие 2024 года до 117,3 тыс. кв. м за аналогичный период 2025-го. Аналитики компании указывают, что Ижевск показывает один из самых высоких темпов роста цены за 1 кв. м на «первичке» в РФ — +17% за год, до 124,2 тыс. руб. за «квадрат» в июне 2025 года.