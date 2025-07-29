Жильцов разрушенного взрывом дома в Саратове обеспечат новым жильем

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что жильцам разрушенного взрывом дома в Саратове выдадут новое жилье. Владельцы поврежденных квартир и автомобилей получат выплаты до 300 тыс. руб.

Сколько жильцов получат новое жилье — господин Бусаргин не уточнил. По его словам, сейчас для механизма обеспечения жильем прорабатывается нормативная база. Средства на это будут выделены из резервного фонда областного правительства.

Утром 25 июля в десятиэтажном доме №2 на улице Блинова в Саратове произошел взрыв газа. Обрушилась угловая секция здания с 7 по 10 этаж. Погибли семь человек, включая одного ребенка. Пострадали 18 человек. В регионе вводили режим ЧС, поисково-спасательная операция длилась двое суток.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщало, что взрывом было разрушено 38 квартир. Эвакуированные жильцы с 25 июля находятся в пунктах временного размещения на базе нескольких гостиничных комплексов города.

Полина Мотызлевская