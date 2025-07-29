МУГИСО ликвидирует управление капремонта соцобъектов и АО «Фармация»

Депутаты законодательного собрания Свердловской области приняли программу управления государственной собственностью на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов. Она предусматривает упразднение управление капитального ремонта объектов социальной сферы, входящего в структуру министерства управления госимуществом региона (МУГИСО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Помимо этого, по инициативе свердловского минздрава ликвидируют АО «Фармация», а также АО «Телевизионная сеть» и АНО «Центр развития социально-культурных инициатив», рассказал депутатам министр по управлению госимуществом Алексей Кузнецов. Программа предусматривает продажу 16 объектов недвижимости из госсобственности.

В МУГИСО «Ъ-Урал» пояснили, что функции управления капитального ремонта объектов социальной сферы возьмут на себя региональные министерства здравоохранения и образования, в зависимости от подведомственности учреждений. Министерства будут контролировать ход капитального ремонта объектов.

«Учреждение создавалось с целью осуществления отдельных функций технического заказчика и строительного контроля при проведении капитального ремонта и реконструкции объектов социального назначения, финансирование которых осуществляется в соответствии с государственными программами Свердловской области. В настоящее время отсутствует потребность централизации указанных функций»,— рассказали в МУГИСО.

Сейчас в управлении работает 73 сотрудника, их уволят с выплатой компенсаций и предложат вакантные должности в других госучреждениях с подобными задачами. Как рассказали «Ъ-Урал» сотрудники управления, их уведомили о сокращении с 10 сентября. Управление занималось 140 объектами по всей области, в том числе больницами, школами, общежитиями.

АО «Фармация» занималось поставками препаратов для больниц региона. Свою работу продолжит ГАУ СО «Фармация», которое торгует лекарствами в розницу в сети государственных аптек. АНО «Центр развития социально-культурных инициатив» занималось «социальным и культурным девелопментом», в частности, курировало проект строительства нового зала Свердловской филармонии, создания Центра художественной и эстетической гимнастики в Екатеринбурге.

Анна Капустина