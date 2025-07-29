Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Procter & Gamble сменит генерального директора

Procter & Gamble объявила о грядущей смене генерального директора. С 1 января 2026 года компанию возглавит Шайлеш Джеджурикар, нынешний главный операционный директор. На этом посту он сменит Джона Мёллера, возглавлявшего P&G с 2021 года.

Фото: P&G

Фото: P&G

Господин Джеджурикар, который работает в P&G с 1989 года, также выдвинут в совет директоров компании. Голосование по этому вопросу пройдет на ежегодном собрании акционеров в октябре 2025 года.

Что касается господина Мёллера, то он с 1 января станет председателем совета директоров компании и советником Шайлеша Джеджурикара.

Кирилл Сарханянц

Новости компаний Все