Procter & Gamble сменит генерального директора

Procter & Gamble объявила о грядущей смене генерального директора. С 1 января 2026 года компанию возглавит Шайлеш Джеджурикар, нынешний главный операционный директор. На этом посту он сменит Джона Мёллера, возглавлявшего P&G с 2021 года.

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Господин Джеджурикар, который работает в P&G с 1989 года, также выдвинут в совет директоров компании. Голосование по этому вопросу пройдет на ежегодном собрании акционеров в октябре 2025 года.

Что касается господина Мёллера, то он с 1 января станет председателем совета директоров компании и советником Шайлеша Джеджурикара.

Кирилл Сарханянц