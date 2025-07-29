«Евраз» зарегистрирует ПАО в Нижнем Тагиле

Горнодобывающая компания «Евраз» планирует создать публичное акционерное общество, ПАО «Евраз», в Нижнем Тагиле (Свердловская область), сообщили в пресс-службе компании. При объединении акций будет учтена стоимость металлургических комбинатов, горнорудных и прочих российских активов группы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Зарегистрировать новое ПАО в Нижнем Тагиле предложил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер. «Благодарю акционеров за доверие и высокую оценку инвестиционного климата региона. Регистрация ПАО в Свердловской области укрепит наши экономические возможности на годы вперед: компания будет перечислять налоги в региональный бюджет»,— написал он в своем Telegram-канале.

Как рассказали в пресс-службе, в ПАО войдут два филиала Нижнетагильский металлургический комбинат (НТМК) и Западно-Сибирский металлургический комбинат (в который также входит «ЕвразРуда») в Кемеровской области. Всего группа объединит 60 юрлиц — они продолжат работать под своими названиями в качестве дочерних предприятий ПАО. После процедуры листинга акции ПАО «Евраз» должны выйти на торги на Московской бирже в первом полугодии 2026 года.

Объединенная компания позволит обеспечить экономическую устойчивость предприятий и эффективность корпоративного управления, позволит реализовать новые инвестпроекты и продолжать проекты развития в городах присутствия, в том числе экологические и социальные.

Напомним, головная структура горно-металлургического холдинга «Евраз» — британская Evraz plc — лишена корпоративных прав в российской компании, которая консолидирует ключевые активы группы в РФ. Соответствующее решение вынес арбитражный суд по иску Минпромторга. В результате акционеры Evraz plc смогут вступить в прямое владение бизнесом в РФ.

Ирина Пичурина