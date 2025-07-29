Экс-чемпионка мира по боксу Оливерас скончалась после инсульта в 47 лет

На 48-м году жизни умерла бывшая чемпионка мира по боксу Алехандра Оливерас из Аргентины, сообщает TyC Sports. Она умерла после инсульта.

По информации издания, 14 июля Оливерас была госпитализирована из-за ишемического инсульта. Также у нее была выявлена внутричерепная гипертензия.

За свою карьеру Алехандра Оливерас одержала 33 победы, также на ее счету три поражения и две ничьи. Она становилась обладательницей чемпионских поясов в нескольких весовых категориях по версии Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).

Таисия Орлова