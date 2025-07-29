ЦБ погрузился в инсайд

Банк России обвинил бывшего главу по взаимодействию с инвесторами «Самолета» в инсайдерской торговле. По версии регулятора, Николай Минашин многократно использовал сведения о деятельности компании, чтобы выгодно купить акции. Раскрытие информации приводило к значительному росту котировок, что позволило трейдеру продать их с прибылью. Теперь операции по его счетам ограничены, а материалы проверки Центробанка направлены правоохранителям. Инвестору может грозить до шести лет лишения свободы. Николай Минашин руководил аналогичным подразделением в АФК «Система», а на данный момент работает в финтех-группе IDF Eurasia. Последний раз в сети он был две недели назад, убедился “Ъ FM”. ЦБ сроков и объема совершенных незаконных сделок не раскрывает. Тему продолжит Александр Мезенцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Первый раз Банк России обвинил инсайдера в незаконной торговле в 2017-м. Тогда под подозрение тоже попали бывшие сотрудники АФК «Система» из-за сделок 2014 года. Операции помогли трем менеджерам избежать убытков суммарно на десятки миллионов рублей. Впрочем, правоохранительные органы состава преступления не увидели. Для современной практики нынешний кейс экс-инвестменеджера «Самолета» в какой-то степени исключительный, отметил управляющий партнер юридической фирмы Law & Capital Виктор Обыденнов: «Довольно примечательно, что ЦБ квалифицировал действия как неправомерное использование инсайдерской информации, потому что в основном регулятор выявлял факты манипулирования рынком. С 2019 года в районе 10-11 осужденных именно по этой статье.

Здесь, скорее всего, будет возбуждено уголовное дело. Если материалы переданы в правоохранительные органы, значит, доход превышал 5,5 млн руб.».

РБК связывает обвинения регулятора с акциями «Самолета». В 2023-м компания объявила об обратном выкупе, после чего котировки взлетели аж на 13%. Это могло заинтересовать ЦБ, допустил инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов: «Возможно, была информация о байбэке, потому что это стало самым крупным корпоративным действием, которое осуществлял "Самолет". Все-таки его ликвидность не такая выдающаяся, и поэтому можно было относительно умеренными объемами сильно подвинуть котировки акций. Возможно, Центробанк заинтересовали как раз операции, предшествующие байбэку или связанные с ним».

В перечне ЦБ выявленных случаев нарушения закона инсайдерами всего 178. При этом статьям о манипулировании рынками и использования инсайдерской информации больше 15 лет. В США подобные нарушения грозят многомиллионными штрафами и тюрьмой. Но в России правоприменение гораздо мягче, заметил адвокат Игорь Апостол: «Это очень редкая практика для нашей страны. В России довольно молодое законодательство в этой сфере, и рынок ценных бумаг у нас не так развит, как в странах Запада. Тем не менее уголовное законодательство в последнее время существенно расширилось. Сейчас есть две такие статьи в Уголовном кодексе. Но сказать, что они рабочие, я не могу».

Как правило, выявить недобросовестных трейдеров можно только по наводке, подчеркнул партнер адвокатского бюро NSP Александр Некторов: «Если инсайдер торгует через третье лицо, то выявить правонарушение очень сложно. Информация может появиться только в результате сообщения о преступлении. Еще нужно как-то доказать эту связь, что кому-то не просто так захотелось купить или продать акции в определенный момент. То есть надо найти какую-то переписку, телефонные переговоры. Естественно, стороны соблюдают максимальную конфиденциальность».

За последний год случай Минашина стал уже вторым. Центробанк начинает уделять таким нарушениям особое внимание, считает партнер практики рынков капитала юридической фирмы Branan Legal Станислав Васильев: «Были даже прецеденты с менеджерами Сбербанка.

Я вижу по работе с эмитентами, что вопросов, которые задает Банк России, становится больше, в том числе и по инсайду.

Запрашивается, в частности, переписка внутри компании, которая может повлиять на ценообразование ценных бумаг. В принципе, это может коснуться любого из эмитентов».

В адрес фигурантов, которые были уличены в инсайдерской торговли, Банк России в обязательном порядке направляет предписания. Они также привлекаются к административной ответственности.

Анжела Гаплевская