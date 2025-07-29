На перекрестке Солидарности и Подвойского произошло ДТП с участием машины каршеринга

Авария с участием машины каршеринга произошла утром 29 июля на перекрестке проспекта Солидарности и улицы Подвойского в Невском районе Петербурга. Подробности стали известны 78.ru.

ДТП случилось около 07:00. Как рассказал изданию один из участников — водитель каршеринга, он ехал на зеленый по проспекту Солидарности, когда мужчина за рулем другого авто двинулся на красный. Произошло перпендикулярное столкновение. По предварительным данным, пострадала женщина, находившаяся в салоне второй машины.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что три легковушки и два грузовика столкнулись на КАД в Ленобласти.

Дарья Астанина