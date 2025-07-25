Три легковушки и два грузовика столкнулись на КАД в Ленобласти, есть пострадавший

Авария с участием трех легковых авто и двух грузовиков произошла на 31-м километре КАД (внешнее кольцо). Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Леноблпожспас».

По данным ведомства, на трассе столкнулись ехавшие в попутном направлении Skoda Rapid, Skoda Octavia, Haval и грузовики SITRAK и КАМАЗ. О причинах ДТП не сообщается. В результате аварии пострадал водитель автомобиля Skoda Rapid, мужчину доставили в Елизаветинскую больницу.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что полиция возбудила дело после смерти 12-летнего велосипедиста из-за ДТП в Ленобласти.

Дарья Астанина