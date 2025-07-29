Парк в Нововоронеже благоустроит местная компания за 69 млн рублей

Администрация Нововоронежа Воронежской области выбрала подрядчиком для благоустройства городского парка «Новопарк» местное ООО «Равновесие». Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Контракт с компанией заключен по цене в 68,7 млн. руб. вместо начальной в 79,9 млн руб. Источник финансирования — городской бюджет. Первый победитель, предложивший обустроить парк за 68,3 млн руб., отказался от подряда. Всего на участие в аукционе было подано шесть заявок. У остальных четырех участников ценовые предложения варьировались от 77,5 млн руб. до 74,3 млн руб. Данные о них не раскрываются.

В соответствии с документацией подрядчик обязан завершить работы до 31 октября 2025 года. ООО «Равновесие» необходимо положить плитку, устроить газоны, установить малые архитектурные формы и смонтировать систему электроснабжения. Гарантийный срок составит пять лет.

По данным Rusprofile, ООО «Равновесие» зарегистрировано в 2015 году в Воронеже. Основной вид деятельности — оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Уставный капитал — 11 тыс. руб. Владелец и гендиректор — Андрей Полухин. Выручка компании в 2024 году составила 95 млн руб., чистая прибыль — 771 тыс. руб.

Кабира Гасанова